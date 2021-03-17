«А что, так можно было?». Поступок хозяйки элитного кроссовера во Владивостоке вызвал споры в сети

Автомобиль затруднил проезд других участников движения Фото: принтскрин видео.

Toyota Harrier, стоящая на аварийке прямо посреди дороги во Владивостоке, стала причиной обсуждений в сети. Дорогостоящий кроссовер, припаркованный с явными нарушениями, появился во многих автомобильных пабликах Приморья. Большинство пользователей обрушились с негативом на владелицу элитного авто.

История развернулась на улице Черемуховая, недалеко от торгового центра и остановки общественного транспорта. В какой-то момент кроссовер остановился посреди дороги, водитель включила аварийку и куда-то удалилась.

«Что в голове у таких корюшек?», «Что, так можно было?», «Это конечная», «Колеса никто не проколол после такого?», «Даже, если сломалась, можно же было откатиться правее», – комментируют приморцы.

Судя по всему, у автолюбительницы села батарейка в иммобилайзере и машина попросту оказалась обездвижена. Однако стоит отметить, что девушка заблаговременно не выставила знак аварийной остановки, который бы предупредил других участников движения и снял большинство вопросов у негодующих комментаторов.

«Может сига затупила, батарейка села в иммобике, не заводится все дела. Побежала в магазин. Короче сломалась машина в двух словах», «Обезьяна, а если реально сломалась, то где знак аварийной остановки ? Так что в данной ситуации – это просто обезьяна», – делятся мнениями пользователи сети.

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