«Бедный». Собака, плетущаяся на поводке за авто во Владивостоке, обеспокоила приморцев

Жители края негодуют из-за подобного способа выгула. Фото: Instagram/dpskontrol125rus

Пёс, хозяин которого выбрал довольно спорный способ дрессировки, стал героем приморских пабликов. Дело в том, что собаку выгуливают прямо на трассе, заставляя бежать за авто. Не исключено, что животному действительно нужны физические нагрузки, но городская дорога явно не лучшее место для прогулок.

История развернулась на улице Карьерной. Внимание автомобилистов привлекла крупная собака, плетущаяся за Nissan Avenir. По словам местных жителей, подобный способ выгула – уже не в первый раз.

«У собаки вид такой жалостливый, будто за ним никто не ухаживает», «Бедный пёс», «Тоже видела его на прошлой неделе, создает пробку на узкой дороге. Собака еле бежит, это надо делать вне населенного пункта», «Где-нибудь за городом (не по трассе) и без поводка бежать за машиной, почему бы и нет. Но не по городской же трассе», «Чтоб дети тебя так в старости на прогулку выводили», «Есть машина, а за город выехать на пустую дорогу мозгов не хватает? Кто-нибудь нечаянно врежется в зад и все, нет собаки», – негодуют жители края.