Во Владивостоке на улице Полярной скоро появятся новые дорожные знаки

Водителям нужно обратить внимание на новые знаки на улице Полярной во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Полярной во Владивостоке в скором времени появятся новые дорожные знаки, которые запретят стоянку автотранспорта по правой стороне дороги на участке от дома № 1 до № 7.

Как прокомментировали изменения представители городского управления дорог и благоустройства, новые знаки устанавливают для обеспечения безопасного движения транспорта вблизи образовательного учреждения.

«Нам поступили обращения жителей улицы Полярной о том, что припаркованные автомобили существенно осложняют ситуацию. Помимо затруднений проезда жители пожаловались и на то, что из-за машин часто не видно детей, спешащих в школу № 45. По итогам проведенного мониторинга принято решение об ограничении стоянки на участке от дома № 1 до дома № 7. Остановка для посадки и высадки пассажиров будет разрешена», — сообщают представители мэрии.

Вместе со знаками «Стоянка запрещена» будут установлены таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор».

Схема установки дорожных знаков на улице Полярной во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

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