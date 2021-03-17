«Вцепилась и не отпускала». В Приморье прямо на остановке на женщину напала собака

Жители города жалуются на бездомных собак Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Очередное ЧП произошло в приморском городе Артем, жители которого неоднократно жаловались на агрессивных бездомных собак. Прямо на остановке общественного транспорта на женщину набросился пёс. На помощь к пострадавшей поспешил автомобилист.

О нападении собаки в сети рассказала дочка местной жительницы. С просьбой обратить на острую проблему местные власти.

– 16 марта, на остановке «Бабушкина» собака напала на мою маму! Подбежала сзади и сначала одну ногу укусила, но не сильно. Потом за вторую ногу уже сильно вцепилась и не отпускала, пока проезжающий мимо парень не остановился и не помог отогнать пса, за что ему огромное спасибо! Звонили в администрацию АГО, а там сказали, что они этим не занимаются. Так, а кто-нибудь вообще в Артеме этой проблемой занимается? Куда обращаться? Где искать защиты от одичавших собак? – обратилась в популярный паблик города подписчица.

Жительницу Приморья покусала собака. Фото: Instagram/artem.news.plus

Женщина пришлось обратиться в травмпункт. Теперь ей предстоит пройти курс прививок от бешенства.

Собаки могут быть переносчиками бешенства. Фото: Instagram/artem.news.plus

Напомним, проблема безнадзорных животных остро стоит во всех районах Приморья. Социальные сети буквально пестрят сообщениями об агрессивных сворах, пугающих местных жителей. Накануне редакция сообщала о происшествии во Владивостоке. Под покровом ночи псы атаковали прохожего на улице Русской. Спасать бедолагу пришлось жительнице соседнего дома. Находчивая девушка сбросила из окна пакет с водой.

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