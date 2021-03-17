На острове Русский во Владивостоке вновь ЧП с электроэнергией

Остров Русский. Фото: Андрей Савин

Жители острова Русского в которой уже раз остались без электричества. О новой аварии, случившейся вчера 16 марта, сообщило АО «Оборонэнерго».

В сообщении энергоснабжающей компании говорится, что в 14:35 на острове произошло возгорание опоры ЛЭП 6 кВ. Вследствие чего потребители остались без электроэнергии.

За счет резервных сетей в 17 часов были подключены поселки Минка и Поспелово. Уже 17 марта в 00:27 от дизельной электростанции был запитан поселок Парис. На линии ведутся аварийно-восстановительные работы.

Напомним, в ноябре 2020 года из-за ледяного дождя на острове Русский жители оставались без света более недели. Массовые отключения происходили на острове и в конце января уже этого года.

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