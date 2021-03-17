COVID-19 в Приморье: за сутки выздоровело в два раза больше людей, чем заразилось

На сегодня в Приморье уже привито от коронавируса более 51600 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Приморье продолжает отступление. В минувшие сутки в регионе официально признаны выздоровевшими 132 человека, в то время как инфицировано было 60 жителей края. Об этом сообщил краевой оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Таким образом за все время пандемии в Приморье COVID-19 было заражено 41579 человек. Из них на сегодня выздоровели 36907 человек.

За прошедшие сутки список жертв новой болезни в крае пополнился еще двумя именами. Общее количество умерших от коронавируса в регионе достигло 658 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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