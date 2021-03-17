В Приморье из-за схода вагона оказался перекрыт переезд

В Приморье вагон сошел с рельсов. Фото: Instagram/nhknews.ru

В приморской Находке 17 марта произошло ЧП на железнодорожном переезде в районе Ленинской. Грузовой состав частично сошел с рельсов. Переезд пришлось временно закрыть.

По сообщению очевидцев, на данный момент вагоны уже расцепили, проезд для автомобилистов открыт. Причины происшествия предстоит выяснить сотрудникам РЖД. К счастью, никто не пострадал.

«Цистерны надо менять и вагоны, эксплуататорам надо обновлять парк передвижного состава», «Вот это уже тревожный звоночек. Хорошо, что просто с рельс соскользнул, а не на полном ходу», – комментируют в сети жители Находки.