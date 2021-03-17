Бывший заместитель мэра Владивостока Сергей Русских стал замминистра промышленности и торговли Приморья

Сергей Русских занял должность заместителя министра промышленности и торговли Приморья Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Бывший заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских занял должность заместителя министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина. Информация об этом появилась на сайте краевого Минпромторга.

Напомним, Сергей Русских покинул должность вице-мэра в октябре прошлого года после скандала, который разразился вокруг гранитных лавочек, установленных в центре Владивостока. Чиновник как раз руководил управлением дорог и благоустройства, а также управлением транспорта. Тогда Русских перевели на нижестоящую должность в управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти.

Кстати, история с гранитными лавками еще не завершена. Сейчас они находятся на хранении на базе муниципального предприятия на улице Коммунаров. Хотя мэрия расторгла в одностороннем порядке договор с изготовителем скамеек и не заплатила за них, потому что сооружения сделаны не из чистого гранита, поставщик также подал в суд, пытаясь взыскать с администрации Владивостока 10 миллионов 863 тысячи рублей.

СПРАВКА

Сергей Русских родился в 1967 году. Окончил Дальневосточную государственную морскую академию имени Г. И. Невельского по специальности «Эксплуатация судовых силовых установок». Трудовую деятельность начал в Приморском морском пароходстве. В администрации Владивостока с 2006 года занимал разные должности в административно-территориальных управлениях. В июле 2019 возглавил АТУ Фрунзенского района. В сентябре того же года стал заместителем главы администрации Владивостока, сменив на посту, ушедшего по собственному желанию Владимира Черепкова.

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