В Приморье рядом с поселком Краскино потушен пожар, охвативший 80 гектаров

Масштабный пожар на территории 80 гектаров потушили в Хасанском районе Приморья Фото: Правительство Приморского края

16 марта, в самом южном районе Приморского края Хасанском недалеко от поселка Краскино спасатели края ликвидировали природный пожар, развернувшийся на площади около 80 гектаров.

По данным министерства лесного и охотничьего хозяйства, в тушении огня принимали участие 11 человек личного состава и две единицы техники. Пожар локализовали в 21 час и полностью ликвидировали в 22:30.

Как писала «Комсомолка», с 20 марта на большинстве территорий региона начнет действовать пожароопасный сезон. В остальных муниципальных образованиях пожароопасный сезон будет введен до середины апреля.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесу будут налагаться административные штрафы: в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

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