МТС в Приморье запустила умное телевидение

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Посмотреть на телевизоре смешные видео с Youtube или сериал в качестве 4К, выбрать один из тысяч фильмов для вечернего семейного кинопросмотра — удобно с технологией IPTV (Internet Protocol Television) от МТС. Подробнее об услуге рассказала директор МТС в Приморье Евгения Сысоева в своём личном аккаунте в Instagram.

Интерактивное телевидение от МТС с голосовым помощником и возможностью пользоваться приложениями Google Play с телевизора доступно в Находке, Уссурийске и Лесозаводске, но географию планируется расширить. Новая технология дает доступ к 150 телеканалам, библиотеке МТС ТВ с десятками тысяч фильмов и сериалов, приложениям и играм из магазина Google Play. К одному аккаунту можно подключить пять устройств и смотреть кино в формате ультравысокой четкости – 4К.

«Мы постоянно развиваем сеть в Приморье и стремимся сделать взаимодействия с привычными сервисами более комфортными для пользователей. Так, IPTV позволяет превратить обычный телевизор в умное устройство, с которого удобно смотреть видео на YouTube и фильмы любимых онлайн-кинотеатров. Эту технологию уже успели оценить многие приморцы – помимо разнообразия контента и простоты управления сервисами, приятным нюансом становится и цена. IPTV не нужно дополнительно оплачивать – все уже входит в стоимость домашних сервисов, которые можно объединять и получать скидки, в том числе, пользоваться мобильной связью и другими услугами бесплатно», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подключение IPTV бесплатно для всех абонентов. Для этого достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. После подключения управлять подписками, контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции можно в личном кабинете.