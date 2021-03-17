В правительстве Приморья рассказали о состоянии здоровья шахтеров, пострадавших в результате ЧП на руднике

Травмы одного из шахтеров оказались серьезными. Фото: Милана СОКОЛ

Спасатели завершили работы на руднике «Королевский», который находится в Дальнегорске. Напомним, что там 17 марта утром произошло обрушение породы. В момент ЧП в руднике находились 30 человек. 28 шахтерам ужалось эвакуироваться, а двое оказались заблокированы завалами. Чтобы вытащить их из заточения, на место выехала группа спасателей. Уже в 11:45 обоих шахтеров вытащили на поверхность.

- Состояние одного - удовлетворительное, второго – стабильно тяжелое. Горняки переданы скорой медицинской помощи для доставки в Дальнегорскую центральную городскую больницу. В 11.50, по докладу командира группы горноспасателей Дальнегорского ВГСВ, спасательные работы завершены полностью, - отметили в пресс-службе правительства Приморья.

Вместе с тем, прокуратура Приморья организовала проверку по факту случившегося. По результатам работы надзорного ведомства будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прокуратура начала проверку по факту ЧП с обрушением на руднике в Приморье

На место происшествия уже выехал прокурор Дальнегорска (читать дальше..)

Обрушение рудника. Два шахтера оказались заблокированы в результате ЧП в Приморье, есть пострадавший

Чтобы вытащить горняков из заточения, на место выехали спасатели (подробности...)

Спасатели вытащили двух шахтеров, которые оказались заблокированы после обрушения в руднике в Приморье

Всего на момент ЧП в руднике находились 30 горняков (подробнее..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14