В Приморье неизвестные сожгли два катера, принадлежащие этнической ОПГ

В ночь на 17 марта в Посьете были подожжены два катера. Фото: сайт VL.ru

В поселке Посьет в Приморье ночью на 17 марта неизвестными людьми были подожжены два катера на стоянке. Один из катеров сгорел практически полностью, другой получил серьезные повреждения. Как сообщает портал VL.ru, владельцами сгоревшего имущества являются представители одной из местных этнических группировок.

Источник VL.ru в правоохранительных органах уточнил, что плавсредства принадлежат ингушской организованной преступной группировке, которая не только занимается незаконным промыслом морских биоресурсов, но и пытается подчинить своему влиянию местный бизнес, работающий в этой сфере.

По неофициальной версии, поджог осуществили уставшие от беззакония и бездействия сотрудников правоохранительных органов местные жители.

Полиция проводит проверку по происшествию.

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