Стоянку вдоль дороги запретят на участке улицы Нейбута во Владивостоке

На улице Нейбута в районе дома №88 запретят стоянку вдоль дороги Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владивостоке на участке дороги рядом со зданием по адресу: Нейбута, 88 по просьбе местных жителей запретят стоянку вдоль дороги.

Как сообщают представители управления дорог и благоустройства администрации города, об установке дорожных знаков попросили жители микрорайона, которые считают, что припаркованные у обочины машины существенно затрудняют проезд автотранспорту, в том числе машинам оперативных служб.

«По обращению местных жителей проведен дополнительный внеплановый мониторинг дорожной ситуации и принято решение об установке знаков, запрещающих стоянку автотранспорта. Остановка здесь будет разрешена», — прокомментировали специалисты.

Знаки «Стоянка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор» появятся в ближайшие дни.

Схема установки новых знаков на улице Нейбута во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

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