Во время ДТП в пригороде Владивостока пострадал трехмесячный ребенок

ДТП на улице Маковского. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Дорожно-транспортное происшествие, в котором травмы получил грудной ребенок, зарегистрировано вчера, 16 марта, в пригороде Владивостока.

На улице Маковского в районе дома № 56-а столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным, ехавший со стороны Владивостока к Артему водитель Toyota Allion не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля Honda HR-V. Машина, которую «догнал» нарушитель ПДД по инерции столкнулась еще с одним авто — Toyota Kluger.

В результате ДТП травмирован несовершеннолетний пассажир Toyota Allion: трехмесячный ребенок получил сотрясение головного мозга.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, установлено, что в момент столкновения мальчик находился на руках у взрослого. По факту нарушения правил перевозки ребенка в отношении водителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф — 3 тысячи рублей.

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