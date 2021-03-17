Выходные дни этой недели напомнят жителям Приморья об ушедшей зиме

В конце недели в Приморье в некоторых районах выпадет снег Фото: Мария ЛЕНЦ

Уикенд 20 и 21 марта вновь напомнит жителям Приморья о, казалось бы, ушедшей зиме. Регион окажется под воздействием циклона.

Как сообщает пресс-служба Примгидромета, в субботу днем к краю приблизятся фронтальные разделы циклона, смещающегося над Китаем. Начнется снег, местами с дождем. Максимальная температура в регионе +1...+9 °С.

В воскресный день циклон переместится уже территорию Приморья. Осадки пройдут практически над всем краем. В отдельных районах не исключены сильные осадки.

Местами образуются гололедные явления. Кроме того, из-за мокрого снега возрастет нагрузка на провода и деревья. Осложнится обстановка на дорогах, особенно на перевалах.

В воскресенье будет прохладней, чем в субботу на 1 — 4 градуса.

Конец недели во Владивостоке будет пасмурным. В субботу ожидается снег, временами с дождем. К вечеру интенсивность осадков увеличится, а в ночью возможно выпадение значительного количества мокрого снега. Осадки будут сопровождаться сильным юго-восточным ветром.

В воскресенье погода немного улучшится: осадки сохранятся, но интенсивность их уменьшится. Стихнет ветер, но температура воздуха существенно не изменится — останется в пределах 0...+3 °С.

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