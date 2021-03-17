Во Владивостоке сданы в эксплуатацию два долгостроя жилого комплекса «Лайф»

Здания жилого комплекса «Лайф», которые строили четыре года. Фото: Иван Дякин (Правительство Приморского края)

Два дома-долгостроя были сданы в эксплуатацию в среду, 17 марта, во Владивостоке. В зданиях первого этапа жилого комплекса «Лайф», которые строили четыре года, получат квартиры более 370 человек.

Многоэтажкам присвоены адреса: улица Русская, 61г и 61д. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, это 14-й и 15-й по счету долгострои, которые удалось достроить в крае с 2019 года. Дома достраивали сразу пять подрядных организаций: «СЗ «ЭКО Квартал», «Гамма-технология», «Интеллект-Инжиниринг», «Техуклад» и «АльфинДВ».

— Я обратился к Президенту России, и Владимир Владимирович поддержал наши предложения по достройке домов, поступило соответствующее софинансирование. За два года мы сдали 155 тысяч квадратных метров жилья для обманутых дольщиков — 2,5 тысячи семей получили квартиры. Эта работа будет продолжена, — сообщил губернатор края Олег Кожемяко, присутствовавший на торжественном мероприятии ввода домов в эксплуатацию.

Сообщается, что в этом году также будут достроены два дома (№ 1 и № 4) ЖК «Снеговая Падь» и ЖК «Олимп» на улице Грибоедова, 46.

Завершение строительства проблемных жилых объектов — часть мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда», целью которого является строительство более 3 миллионов квадратных метров жилья до 2024 года.

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