РРПК лицензировала учебный центр

Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Русской Рыбопромышленной Компании лицензирован на осуществление образовательной деятельности по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка морских специалистов).

УТЦ получил государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности по пяти образовательным программам. Три из них направлены на подготовку специалистов рабочих профессий: стропальщик-сигнальщик, лебедчик, машинист РМУ. Еще две нацелены на повышение квалификации: «Основы безопасности на судах» для рядового состава и «Механик технического оборудования РМУ типа Haaslev» для профильных специалистов среднего звена.

Теоретическая занятия с преподавателями и опытными действующими специалистами флота будут проходить в аудиториях УТЦ, а также с использованием современных дистанционных технологий. Там, где это будет требоваться в соответствии с учебной программой, для практического закрепления полученных знаний и отработки необходимых навыков обучающиеся будут проходить практику на судах РРПК, а также на береговом заводе «Русский минтай». Итоговая аттестация по присвоению или повышению квалификации будет проводиться внутри компании с обязательным участием специалистов профильных служб.

УТЦ РРПК работает с 2018 года. До настоящего момента центр осуществлял предрейсовую подготовку и оценку знаний основ безопасности членов экипажей судов, а также вел консультационную работу. В течение трех лет здесь прошли обучение более 7 000 человек. Получение образовательной лицензии позволит центру, в дополнение к имеющимся конвенционным видам подготовки моряков, проводить обучение по направлениям, соответствующим внутренним производственным потребностям компании, и выдавать подтверждающие документы: свидетельства о присвоении квалификации при освоении новых рабочих профессий и/или удостоверения о повышении квалификации в области профессиональной деятельности работника.

«Вопрос подготовки высококвалифицированных кадров в отрасли всегда стоит очень остро. Наша компания строит новый флот из 11 современных рыбопромысловых судов, и для их экипажей нам будут нужны грамотные специалисты, - сказал генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Виктор Литвиненко. - Один из методов привлечения и удержания профильных кадров – это возможность их профессионального роста на предприятии. Мы решили «растить» кадры внутри своей компании, обеспечивая все этапы повышения квалификации: начиная с теории, заканчивая практикой и итоговой аттестацией».