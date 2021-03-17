Найти девушку, пострадавшую от рук грабителя сегодня во Владивостоке, пытаются полицейские города

На остановке автобуса незнакомец вырвал из рук девушки телефон и бросился бежать. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Полиция разыскивает женщину, пострадавшую от действий грабителя на остановке общественного транспорта «Проспект 100-летия Владивостоку».

Сегодня, 17 марта, в 11 часов утра мужчина вырвал телефон из рук случайной прохожей. Девушка начала звать на помощь и погналась за преступником. Призыв о помощи не остался незамеченным: мужчина, очевидец произошедшего, также бросился догонять грабителя. По пути правонарушитель выбросил телефон и попытался скрыться.

О произошедшем сообщили в полицию другие очевидцы. Ориентировку с приметами подозреваемого правоохранители направили нарядам Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы и подозреваемого в грабеже — 39-летнего жителя Приморья — вскоре задержали сотрудники ППС.

Пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку сообщает, что потерпевшую, очевидцев происшествия, а также граждан, пострадавших в результате противоправных действий подозреваемого, просят обратиться в отдел полиции № 3 (Первореченский район) УМВД России по городу Владивостоку по адресу: улица Овчинникова, д. 30.

Или позвонить по телефонам: 8(423) 240 38 65; 89510158355.

Грабитель был задержан полицией. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

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