Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владивосток
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владивосток
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество17 марта 2021 10:12

Найти девушку, пострадавшую от рук грабителя сегодня во Владивостоке, пытаются полицейские города

Правонарушителя, вырвавшего из рук гражданки мобильный телефон, правоохранители уже задержали
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий

На остановке автобуса незнакомец вырвал из рук девушки телефон и бросился бежать. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Полиция разыскивает женщину, пострадавшую от действий грабителя на остановке общественного транспорта «Проспект 100-летия Владивостоку».

Сегодня, 17 марта, в 11 часов утра мужчина вырвал телефон из рук случайной прохожей. Девушка начала звать на помощь и погналась за преступником. Призыв о помощи не остался незамеченным: мужчина, очевидец произошедшего, также бросился догонять грабителя. По пути правонарушитель выбросил телефон и попытался скрыться.

О произошедшем сообщили в полицию другие очевидцы. Ориентировку с приметами подозреваемого правоохранители направили нарядам Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы и подозреваемого в грабеже — 39-летнего жителя Приморья — вскоре задержали сотрудники ППС.

Пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку сообщает, что потерпевшую, очевидцев происшествия, а также граждан, пострадавших в результате противоправных действий подозреваемого, просят обратиться в отдел полиции № 3 (Первореченский район) УМВД России по городу Владивостоку по адресу: улица Овчинникова, д. 30.

Или позвонить по телефонам: 8(423) 240 38 65; 89510158355.

Грабитель был задержан полицией. Фото: пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14