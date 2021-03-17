Воздушные шарики оставили сегодня без света жителей более 140 домов Владивостока

Воздушные шары способны отключить линию электропередачи Фото: Кирилл ЧАЩИН

Во Владивостоке сегодня, 17 марта, без электричества остались жители более 140 домов. Причиной отключения стало приближения к ЛЭП воздушных шаров. Как сообщили энергетики ДРСК, свет потребителям центральной части города уже восстановили.

«В 14:15 действием защиты произошло отключение воздушной линии электропередачи 35 кВ „Орлиная — Инструментальный район“. Бригада Приморских электрических сетей незамедлительно прибыла на место повреждения и обнаружила под линией электропередачи следы связки воздушных шаров, которые вызвали срабатывание защиты», — говорится в официальном сообщении пресс-службы ДРСК.

Так как повреждений линии специалисты не обнаружили, она была вновь включена в работу в 15:05, таким образом электроснабжение потребителей полностью восстановлено.

Представители энергокомпании напоминают горожанам о необходимости соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов. Запуск под линиями электропередачи воздушных шаров, змеев или фейерверков не допустим. Это может привести к отключениям электроэнергии, а также стать причиной травм и гибели людей.

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