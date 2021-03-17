В Приморье собираются провести ремонт склепа известной в крае семьи Бринеров

Семейный склеп семьи Бринеров в Хасанском районе Приморья Фото: Сергей БАЛАНОВ

Объявлен аукцион на разработку проектной документации для работ по сохранению склепа Бринеров в Хасанском районе Приморья на Сидими.

Чтобы создать документацию грядущего косметического ремонта сооружения, признанного объектом культурного наследия регионального значения, планируют потратить 1 миллион 248 тысяч рублей.

Сейчас склеп знаменитой в Приморье семьи заброшен и сильно разрушен. Общая площадь объекта 58 квадратных метров.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Безверховского поселения, разработка документации пройдет в этом году, а ремонт планируют сделать в 2022 году.

Проектировщики должны провести архивные изыскания, подготовить историческую записку, сделать инженерное заключение, провести исследования на натуре, подготовить данные по архитектурным и конструктивным решениям, создать сметные расчеты и чертежи. У исполнителя должна иметься лицензия на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и свидетельств о доступе к работам.

Работы разбиты на этапы: комплексный проект исследования и проект реставрации и приспособления. Подвести итоги аукциона планируют в конце марта.

Сооружение находится в плачевном состоянии и требует серьезного ремонта Фото: Сергей БАЛАНОВ

СПРАВКА

Юлиус Йозеф Бринер родился в 1849 году в Швейцарии. Во Владивостоке появился в 1874 году. В 1890 году Бринер принял русское подданство. В 1896 году глава семьи уже был купцом 1-й гильдии и почетным гражданином Владивостока. Предприниматель занимался торговлей, судоремонтом и судостроением, операциями с землей, участвовал в постройке в городе зданий, ставших украшением Владивостока. Бринеры начали разработку свинцово-цинковых рудников в Тетюхи (ныне Дальнегорск). У Юлия Ивановича Бринера и его жены Натальи Иосифовны Куркутовой было шестеро детей: Леонид, Борис, Феликс, Мария, Нина, Маргарита.

Внук предпринимателя, родившийся во Владивостоке, Юл Бриннер стал знаменитым голливудским киноактером. Вторая «н» в фамилии появилась, когда Юлий Борисович стал жить в США. В столице Приморья установлен памятник артисту.

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