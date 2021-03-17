Во Владивостоке 18 марта простятся с трагически погибшим полицейским

Во Владивостоке состоится прощание с Дмитрием Труфановым

Во Владивостоке 18 марта простятся с погибшим инспектором дорожно-патрульной службы спецроты ДПС Дмитрием Труфановым. Полицейский оказался под колесами неуправляемого авто во время несения службы. Гражданская панихида пройдет в 13:30 по адресу проспект 100-летия Владивостоку, 148.

Похороны старшего лейтенанта полиции назначены пройдут 19 марта в Дальнегорске. У полицейского остались 5-летняя дочка и жена. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, для семьи погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника предусмотрены выплаты.

Напомним, по страшному стечению обстоятельств 35-летний инспектор ДПС попал под колеса Toyota Prius, которую перед этим подрезала Toyota Carina. Водитель гибридной машины в прошлом году 67 привлекался к административной ответственности. Большинство штрафов выписаны за нарушение скоростного режима. По словам очевидцев, в этот раз молодой автомобилист тоже «низко летел». Степень его вины предстоит установить следствию. По факту аварию возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Редакция выражает искренние соболезнования семье погибшего полицейского.

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