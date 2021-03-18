«Увозят прямо со двора, быстренько убирайте». Эвакуация авто в микрорайоне Владивостока удивила горожан

Проблема с парковками остро стоит во всем городе Фото: Милана СОКОЛ

Масштабная эвакуация авто прошла накануне в районе Снеговой Пади во Владивостоке. Запаркованные дворы микрорайона начали очищать с помощью полиции и эвакуатора. Первыми попали те, кто стоял с нарушениями возле дома №30 на улице Анны Щетининой. Автомобили здесь расположились на клумбах и заняли все тротуары.

Стоит отметить, что проблема в микрорайоне с парковками стоит крайне остро. Платных стоянок не так много, бесплатные места и вовсе можно пересчитать по пальцам, поэтому дворы и обочины «утопают» в транспорте.

«Вот это борзая парковка», «Живу в этом доме, там машины ставить некуда, от слова совсем, поэтому ставят елочкой за домом, чтоб место для соседей осталось, заезжают на тротуар, чтобы остальные машины могли по дороге проехать. Перед домом паркуются вдоль бордюра, как положено, поэтому с колясками вдоль дома проход свободный, как раз до площадки детской. Лучше бы дорогой занялись, перед подъездами еще хуже, чем на видео за домом», «Так и решайте свои проблемы со своим имуществом!!! Только не за счет пешеходов!!! Им плевать, что у вас денег нет на парковку или гараж!!! Об этом нужно было подумать перед покупкой авто», – высказываются в сети приморцы.

По словам местных жителей, инспектор, работающий на месте отметил, что эвакуация теперь будет проходить постоянно, пока не будет результата.