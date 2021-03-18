27 марта в Приморье открывается весенняя охота на водоплавающую дичь

В последнюю субботу марта в Приморье откроют охоту на водоплавающую дичь Фото: Анастасия ОСИПОВА

Охота на водоплавающую дичь и вальдшнепа откроется в южных районах и округах Приморского края 27 марта, а в северных — 3 апреля.

Представители министерства лесного и охотничьего хозяйства Приморского края сообщают, что на южной части территории региона: Анучинский, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Чугуевский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Черниговский, Шкотовский, Яковлевский районы, ЗАТО Фокино, Арсеньевский, Артемовский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа — весенняя охота будет вестись с 27 марта по 5 апреля.

В северной части Приморья: Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Спасский, Пожарский районы, Тернейский муниципальный округ, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Спасский городские округа — с 3 апреля по 12 апреля.

«Разрешается нахождение охотника в охотничьих угодьях с зачехленным, разряженным охотничьим огнестрельным или пневматическим оружием для подготовки к производству охоты (устройство укрытий, засидок, шалашей, расстановка профилей и чучел) не ранее 18 часов до начала установленного срока охоты на водоплавающую дичь», — уточнили представители министерства.

В период весенней охоты на селезней уток и гусей запрещается находиться вне мест засидок, укрытий и шалашей с заряженным или имеющим патроны в магазине охотничьим оружием, за исключением случаев подбора добытой дичи.

Ведомство напоминает, что охотники должны иметь при себе охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевку, если охота осуществляется на территории охотхозяйства, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

И, конечно, запрещена охота на водоплавающих птиц, занесенных в Красные книги различных уровней, а именно серого гуся, утку мандаринку, чирка-клоктуна. За несоблюдение требований законодательства предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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