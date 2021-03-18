Подозреваемого в краже кошелька у администратора торгового центра задержали в Уссурийске

У задержанного найдены украденные документы и банковская карта потерпевшей. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску

В Уссурийске сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали подозреваемого в краже.

Заявление в полицию сделала администратор торгового центра, расположенного на улице Калинина. У женщины был украден кошелек, в котором находились документы и банковская карта. Сумма ущерба составила более 35 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что потерпевшая отлучалась из своего рабочего кабинета, где остались без присмотра личные вещи. Судя по записям камер видеонаблюдения, имущество похитил неизвестный мужчина, одетый в приметную куртку.

Всем наружным нарядам отдела полиции была дана подробная ориентировка на подозреваемого в краже мужчину. Сотрудники ППС старший лейтенант полиции Василий Штепа и младший лейтенант полиции Игорь Горячев установили местонахождение вора по смс-оповещениям об оплате покупок с банковской карты, которые стали приходить на телефон потерпевшей.

Подозреваемый был задержан около одного из баров на улице Суханова. Молодой человек успел сменить верхнюю одежду и был навеселе. Отрицая свою причастность к краже, 28-летний мужчина повел себя агрессивно, во время задержания пытался оказать сопротивление сотрудникам полиции, нецензурно бранился, поэтому на него пришлось надеть наручники.

В карманах задержанного обнаружены украденные документы и банковская карта потерпевшей.

Был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти». Суд назначил задержанному штраф.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину». По данной статье можно лишиться свободы на срок до пяти лет, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Уссурийску.

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