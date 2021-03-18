22% приморцев, ищущих работу, хотели бы трудиться на «удаленке»

89% приморцев, ищущих работу, хотят трудиться полный рабочий день Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы hh. ru проанализировала резюме жителей Приморья, которые в данный момент занимаются поисками новой работы, чтобы понять, какой именно режим труда предпочитают соискатели в регионе.

Выяснилось, что в Приморском крае самый предпочтительный график работы — полный рабочий день. Его выбрали 89% соискателей.

Гибкий график предпочтителен для 26% ищущих работу. Работать по сменному графику готовы 23%.

Удаленный способ работы хотели бы иметь 22% жителей Приморского края.

Аналитики h. h отмечают, что активность соискателей в Приморском крае в феврале выросла на 5%. Ожидаемая зарплата — чуть больше 52 тысяч рублей, что выше среднероссийской на 9%.

С начала года приморцы опубликовали и обновили на платформе более 33 тысяч резюме.

Самые популярные сферы у соискателей: «Продажи», «Начало карьеры», «Административный персонал», «Транспорт, логистика». Меньше всего резюме по поиску работы в сфере страхования, инсталляция и сервис, а также от представителей домашнего персонала.

Как и прежде сохраняется нехватка персонала на рынке труда. Сейчас уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места в Приморском крае — 2,3 резюме на одну вакансию, что ниже, чем год назад (3,1).

Наибольший дефицит работников наблюдается в сферах инсталляции и сервиса, госслужбы и некоммерческих организаций, страхования, консультирования, медицины, домашнего персонала, банковской сферы, автомобильного бизнеса и рабочего персонала.

У работодателей за месяц вырос спрос на госслужащих, специалистов по безопасности, домашний персонал, работников сферы спортивных клубов, фитнеса, салонов красоты, добычи сырья.

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