Страны Западной Африки начали импортировать рыбопродукцию из Приморского края

В 2021 году Россельхознадзор Приморья оформил ветеринарные сертификаты на экспортные партии рыбы и морепродуктов весом 203,5 тысячи тонн Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2021 году у Приморского края расширился список стран для экспорта рыбопродукции. Как сообщает пресс-служба служба Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, среди импортеров рыбопродукции из Приморья появились страны Западной Африки: Бенин, Кот-д’Ивуар и Того. В прошлом году продукция из региона экспортировалась лишь в одну африканскую страну — Нигерию.

С начала 2021 года в страны Западной Африки оформлены на экспорт партии общим весом 20,9 тысяч тонн.

Всего же в этом году Россельхознадзор края оформил ветеринарные сертификаты на экспортные партии рыбы и морепродуктов общим весом 203,5 тысячи тонн.

Большая часть рыбопродукции направилась в Республику Корея — 150,9 тысяч тонн. В КНР экспортировано 23,7 тысячи тонн рыбопродукции. Япония получила 6,6 тысячи тонн, а Таиланд и Вьетнам — 705 и 494 тонн соответственно. Также небольшие поставки были сделаны на Ямайку.

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