Суточная заболеваемость COVID-19 в Приморье несколько дней не снижается

В Приморье прививки от коронавируса сделали 52682 человека Фото: Милана СОКОЛ

Очередные данные статистики по COVID-19 в Приморье обнародованы краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Судя по последним дням, в крае прекратилось снижение суточной заболеваемости, которое отчетливо прослеживалось с января. С 14 по 18 марта цифры суточного выявления новых случаев заражения коронавирусом выглядели так: 59, 61, 57, 60, 58. Впрочем, говорить о наметившейся тенденции пока рано.

Общее число зараженных жителей края за все время протекания пандемии составляет 41637 человек.

Из этого количества к сегодняшнему дню от болезни уже сумел избавиться 37061 человек. 154 приморца выздоровели за последние сутки.

От COVID-19 в Приморье за день скончался еще один человек. Всего от новой болезни за время пандемии умерли 659 человек.

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