На дорогах Приморья с 15 апреля введут сезонные ограничения для автотранспорта

В Приморье вводятся сезонные ограничения на дорогах для автотранспорта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Весенние ограничения движения транспортных средств вводятся с 15 апреля на автомобильных дорога общего пользования регионального и межмуниципального значения в Приморском крае. Они будут действовать до 14 мая.

«В крае наступает пора обильного таяния снега. Именно в этот период происходит снижение несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог. Также подобные ограничения начнут действовать и летом», — уточнили представители министерства транспорта и дорожного хозяйства края.

В летний период ограничения введут с 15 июня по 15 августа.

Сообщается, что участки дорог, на которые распространятся ограничения, АО «Примавтодор» отметит соответствующими дорожными знаками.

Временные ограничения движения в весенний период не будут распространяться на пассажирские перевозки, перевозку продуктов, лекарств, топлива, почтовых грузов.

Также проезд разрешен для дорожно-строительной и эксплуатационной техники и материалов, которые применяют при проведении аварийно-восстановительных работ, и транспортных средств федеральных органов исполнительной власти.

«Передвижение тяжеловесных, крупногабаритных транспортных средств возможно только при наличии разрешения. Его можно получить в минтрансе Приморья и воспользовавшись региональным порталом госуслуг — для участков региональных дорог, в муниципалитетах — для местных», — прокомментировали нововведение представители регионального минтранса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14