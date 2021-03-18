У 81% водителей Приморья первой машиной был праворульный японский автомобиль

В среднем по России у 47% водителей первая машина была отечественного производства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Популярный у россиян автомобильный сайт «Дром» решил выяснить у водителей России «Какого производства был ваш первый автомобиль?». Во всероссийском опросе приняли участие 17328 человек.

Среди федеральных округов выделился Дальний Восток, где лидируют, в качестве первых, японские праворульные машины.

На немецком автопроме в 2,5-3,5 раза чаще, чем в среднем по стране, начинали водить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма и Воронежской области. Соответствующий вариант набрал от 10 до 15% в этих регионах.

В целом, голоса россиян в опросе распределились следующим образом: «российский/советский» — 47%, «японский праворульный» — 39%, «японский леворульный» — 5%, «немецкий» — 4%, «корейский» — 2% и «другой» — 3%.

В Приморском крае 81% респондентов ответили, что получили первый опыт вождения на японском праворульном автомобиле. На втором месте — отечественный автопром, набравший 15,2% голосов жителей края. Лишь 1,8% начинали с японской леворульной машины. Остальные варианты набрали менее 1%.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14