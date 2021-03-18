Приморского параспортсмена позвали в сборную России

Атлеты сборной Приморского края завоевали две бронзовых медали на чемпионате России по пауэрлифтингу среди лиц с повреждением опорно-двигательного аппарата, который проходил в Екатеринбурге с 4 по 8 марта.

Артем Бражук пожал штангу в 180 килограммов и стал одним из лучших в весовой категории до 97 килограммов. И Егор Сорокин, который «укротил» вес в 130 килограммов и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 59 килограммов.

«Хочу сказать, что ощущения были непередаваемые. В моей весовой категории было 11 соперников, и конкуренция была серьезная. По итогу соревнований меня пригласили войти в состав сборной России по пауэрлифтингу, для меня это большая честь. Хочу выразить отдельную благодарность моему тренеру Евгению Харченко, мастеру спорта по пауэрлифтингу и одному из сильнейших людей на Дальнем Востоке», - делится впечатлениями Егор Сорокин.

Бронзовый призер Артем Бражук также рассказал о своих ощущениях: «Первый раз выступал на чемпионате России. Был приятно удивлён уровню проведения соревнований, великолепная организация, отличный инвентарь, новые интересные люди. Если честно, даже не ожидал, что попаду в призовую тройку – займу 3 место. В общем, поставил себе цель стать первым!»

Как сообщили в региональном министерстве спорта, участие в чемпионате России-2021 приняли 183 спортсмена из 37 регионов страны. Кроме Артема Бражука и Егора Сорокина в шестерку сильнейших атлетов с ограниченными возможностями здоровья вошли приморцы Сергей Суняйкин и Александр Терехин. Тренеры спортсменов - Алексей Толстых и Евгений Харченко.

Благодаря показанным результатам команда Приморья заняла в общекомандном зачете девятое место.