Почти на миллион рублей оштрафовали предприятия, сливавшие нефтепродукты в море Находки

Разлив нефтепродуктов возле Приморского судоремонтного завода в Находке. Фото: сайт onf.ru

Виновные в разливе нефтепродуктов в октябре прошлого года в бухте Находка оштрафованы.

Об этом сообщила пресс-служба Приморского отделения Общероссийского народного фронта, куда поступило сообщение из Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры. Сообщается, что предприятия, причастные к разливу нефтепродуктов, переоснастили свои очистные сооружения, а на руководителей и юрлица наложены штрафы в общей сумме более 900 тысяч рублей.

Напомним, 22 октября 2020 года в акватории прилегающей к АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» был зафиксирован разлив нефтепродуктов. По данным Росприроднадзора, площадь нефтяных пятен превысила 34,7 тысячи квадратных метров. Для борьбы с загрязнением выставили боновые заграждения. Общественные инспекторы снимали зону загрязнения с квадрокоптера, выезжали туда на водном транспорте.

— Мы мониторили ситуацию до самых морозов — и причину никто найти не мог, и разливы продолжались до тех пор, пока залив не сковали льды. Мы регулярно участвовали в совещаниях. Но привлечь серьезное внимание к проблеме удалось только после того, как Центральный штаб ОНФ написал запрос в Генпрокуратуру, — рассказал общественный экологический инспектор из Приморья, активист ОНФ Артем Трембовлев.

По информации ОНФ, в загрязнении бухты были виноваты котельная «Примтеплоэнерго» и собственник причала «Трансбункер-Приморье». В данный момент, по информации надзорных органов, нарушители уже устранили имеющиеся неисправности и недоделки.

Тем не менее, в ближайшие дни, с открытием навигации, активисты ОНФ планируют выехать на место с инспекторами Росприроднадзора и взять пробы воды. Активисты готовы мониторить ситуацию до момента, когда местные жители убедятся, что береговые предприятия больше не загрязняют бухту.

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