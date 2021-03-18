Предпосылок для остановки промысла иваси агентство по рыболовству Приморья не видит

Рыбаки в море. Фото: instagram.com/dobro_flot

Добыча тихоокеанской сардины иваси возобновится приморскими рыбаки ближе к осени. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Накануне стало известно, что крупные рыбодобытчики Дальнего Востока возможно прекратят вылов этой рыбы, поскольку это может оказаться нерентабельным в следующем году из-за нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов.

Согласно постановлению правительства, до 1 января 2022 года все суда, построенные или купленные за пределами Евразийского экономического союза и добывающие рыбу в России, должны пройти таможенное декларирование, без этого они не получат квоты.

Руководитель агентства по рыболовству Приморья Валерий Корко заявил, что предпосылок прекращения промысла иваси предприятиями края нет.

— В 2020 году приморские рыбаки увеличили вылов иваси до 68 тысяч тонн. В этом году они выйдут на промысел сардины в августе. Дефицита продукции на рынке не предвидится, — отметил Валерий Корко.

Представители «Доброфлота» также сообщили, что компания не планирует прекращать промысел иваси. Готовая продукция из свежепойманной рыбы будет регулярно поставляться на берег.

По информации пресс-службы краевого правительства, сейчас в Приморье иваси доступны по цене 54,75 рубля за консервную банку. Пресервы — от 185 рублей за 580-граммовую банку.

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