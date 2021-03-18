Артисты Владивостока поддержали международный благотворительный проект «Нас – миллионы!»

«Нас – миллионы!» - международный благотворительный проект, объединивший артистов и творческих людей всех возрастов из разных городов и стран мира, направленный на поддержку всех детей, которые столкнулись с тяжёлыми заболеваниями. Мы стремимся вернуть веру в чудеса и помогаем обрести своего Ангела-хранителя каждому, кому нужна поддержка. И расстояния не имеют значения.

Иногда в жизни происходят события, когда кажется, что мир рухнул и выхода нет. Испытания страшными болезнями иногда выпадают и на долю детей. Как найти в себе силы, чтобы бороться? Как поверить в чудо? Именно в такие моменты необходима поддержка. Мы хотим напомнить, что рядом всегда есть Ангел-хранитель, который направит по самому благоприятному пути, поможет справиться с любыми трудностями и поддержит, когда нужно будет сделать первый шаг навстречу своей мечте!

Талантливый автор и исполнитель, финалист Всероссийского конкурса популярной песни «Новая Волна» Антон Азаров написал песню «Нас – миллионы!», которая стала настоящим гимном всех неравнодушных, гимном, который скоро обретет видеоряд. Более 40 артистов из разных городов России и стран участвуют в съёмках клипа в поддержку тяжелобольной девочки. Творческим центром всего проекта стал Владивосток.

Главная героиня проекта – девятилетняя Даша Львова – борется с серьёзной болезнью. В ноябре 2020 года Даше поставили диагноз, который считается редчайшим онкологическим заболеванием: меддулярная карцинома щитовидной железы. Но ее желание продолжать жить ярко, творить, непоколебимая мечта выступать на сцене - привели ее в творческий центр «Star Kids Vinograd». Так мы узнали о ней, услышали ее. Так она стала символом веры в победу и обретения своего Ангела-хранителя. Даша очень творческий ребенок: она играет на фортепиано, поет, занимается вокалом и актёрским мастерством. Она продолжает идти к своей мечте

Артисты объединились в международный благотворительный проект "Нас – миллионы!", чтобы снять музыкальный клип на авторскую песню Антона Азарова для поддержки всех детей и Даши Львовой. Она наравне с другими артистами приняла участие в съёмках клипа, которые прошли в Израиле (г. Тель-Авив).

Мы хотим, чтобы Дашина история показала всем, кто сейчас находится в такой же сложной жизненной ситуации, что нужно "жить, несмотря ни на что, жить законам жизни назло". Именно с этих строк начинается наша песня!

Но помимо моральной необходима и финансовая поддержка: сейчас проводится сбор средств на дорогостоящее лечение Даши и операцию.

Во Владивостоке проект поддержали: Люsea (Люся Алексеенко), певица Eva star, Дмитрий Калугин, Антонина Токликишвили, солистка Приморской краевой филармонии Юлия Макеич, Владимир Сидоренко, Николай Нам, талантливые дети Приморья, ученики детского творческого центра "Star Kids Vinograd", член совета движения «Матери. России» Светлана Гоковенко, воспитатели детского сада №26 Ольга Крамар и Анастасия Савушкина. Также в проекте приняли участие талантливые юные артисты из разных городов России. Юная российская певица, представляющая нашу страну на Детском Евровидении 2020 София Феськова (г. Санкт-Петербург), директор Токийской русской интернациональной школы «Глобус» Наталья Березовская (Япония, г. Токио), победитель телепроекта на НТВ "Ты- супер" Даниил Хачатуров (г. Самара), финалистка "Голос дети-7" Таисия Скоморохова (г. Москва), финалист "Ты- супер" на телеканале НТВ Виталий Толочкин (Забайкальский край), талантливые ученики образцового театра песни "Мечта" (г.Рубцовск, Алтайский край)

Также в проекте приняли участие дистанционные ученики творческого центра, находящиеся в ремиссии - София Зеленская (Киев, Украина) и Демид Дубовик (Днепр, Украина).

Международный благотворительный проект «Нас миллионы» осуществляется полностью силами творческих и неравнодушных людей, которые на своем примере показывают, что неважно в каком городе, стране находится ребенок, которому нужна своевременная помощь. Творчество и музыка способны творить чудеса.

21 марта во Владивостоке завершается съёмочный процесс. В начале апреля состоится пресс-конференция и презентация клипа в кинотеатре «Океан». Клип будет транслироваться перед сеансами, на телеканале «ОТВ Прим». Планируется размещение на федеральных телеканалах.