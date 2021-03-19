Мэрия Владивостока намерена в ближайшее время создать в городе новые ярмарки

На одной из ярмарок Владивостока. Фото: Анастасия Котлярова (пресс-служба администрации Владивостока)

Открытие во Владивостоке новых ярмарок и гастрономических фестивалей обсудили 18 марта на совещании под руководством главы города Олега Гуменюка.

— Нам важно, чтобы во Владивостоке появились новые площадки, где местные фермеры и товаропроизводители смогут предложить свой товар людям. С одной стороны, это дополнительная возможность для жителей покупать качественные продукты по умеренным ценам, с другой — поддержка малого бизнеса, сельхозпроизводителей и приморских предприятий, — сказал мэр.

Одним из новых мест для организации ярмарки специалистами мэрии была предложена площадка в районе проспекта Красного Знамени, 86. Для проведения «Вкуснограда VL — 2021» там планируют провести благоустройство, восстановить асфальт, сделать клумбы и лавочки, а также установить с десяток павильонов для продажи широкого ассортимента продуктов. Кроме того на площадки появится и санитарная зона с туалетом, подключенным к водоснабжению и канализации.

Также предложены адреса для организации ярмарок: на улице Жигура в районе молокозавода; на улице Терешковой, 1в; Сахалинской, 48; Баляева, 50.

Эти территории предварительно нужно освободить от незаконно установленных объектов (стоянок транспорта и т. д.). Затем площадки предстоит благоустроить, подключить к электросети, водоснабжению и канализации, установить павильоны в едином стиле.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, будут разработаны критерии, согласно которым торговать на новых местах смогут фермеры, крестьянские хозяйства, местные товаропроизводители, предлагая продукцию с минимальной торговой наценкой.

Также в столице Приморья будут проводиться гастрономические фестивали, приуроченные к праздникам и городским событиям.

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