Машины разорвало, водителей увезли на скорой. Жесткое массовое ДТП разыгралось ночью во Владивостоке

Машины получили серьезные кузовные повреждения. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Серьезное ДТП произошло минувшей ночью на Второченском мосту во Владивостоке. Точный сценарий массовой аварии еще предстоит установить полицейским, так как двое участников оказались в больнице, а третьего заподозрили в опьянении.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель Verossa. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

По предварительным данным, в районе Русской, 48, водитель Toyota Verossa врезался в Toyota Mark X. Очевидцы уверяют, что скорость Verossa была довольно высокая. От удара оба автомобиля протаранили леера, а Mark к тому же выкинуло на встречную полосу, где ехал Nissan Atlas.

Mark откинуло на встречную полосу. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

По словам свидетелей, водителя Toyota Mark X c серьезными травмами госпитализировали в реанимацию.

Водитель Mark получил тяжелые травмы. Фото: Instagram/AK_VDK, dps_vl

Помощь медиков также понадобилась владельцу микрогрузовика. Виновника аварии отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови.

– Стаж вождения водителя Toyota Verossa – 2 года. За это время молодого человека 4 раза привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе превышение допустимой скорости, – прокомментировали «КП» в пресс-службе ГИБДД Владивостока.