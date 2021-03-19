Время добрых дел: как и почему люди суровых профессий находят время для помощи детям

Наш корреспондент пообщался с одним из сотрудников Владивостокского морского торгового порта, Василием Литвиновым, и выяснил, как и почему люди, казалось бы, суровых профессий находят время для помощи детям.

- Василий, недавно вы впервые посетили детский дом. Почему решили поехать?

- У нашего профсоюза (Территориальной общественной организации работников морских портов Приморского края Российского профсоюза докеров – прим. ред.) есть подшефные учреждения, в том числе и детские дома. Я захотел посмотреть, в каких условиях живут дети, пообщаться с ними и узнать, какая требуется помощь.

Мы ездили в два учреждения. Первое – коррекционная школа-интернат в селе Монастырище, где учатся дети с лёгкой умственной отсталостью и нарушениями в интеллектуальном развитии. Второе – детский дом в пгт Ярославский. Там содержат и воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Порт помогает им уже много лет.

- Какие были первые впечатления, когда вы приехали к детям?

- Чувства, честно говоря, смешанные. С одной стороны, я испытывал сострадание, а с другой, – радость, что, несмотря на невзгоды, ребята улыбаются и идут на контакт.

Не все дети открытые и общительные, многим потребовалось время, чтобы познакомиться и начать разговаривать с гостями. Но я их понимаю, самому было нелегко, поездка все-таки первая.

- Как дети реагируют на приезд портовиков?

- Портовики с профсоюзом стараются привозить не только подарки, но и впечатления. Дети всегда рады празднику. В этот раз мы организовали для них утренник с играми, шоу мыльных пузырей и бумажную дискотеку. Ребята искренне радовались, мы вместе играли, было здорово.

- Вы говорите, что помощь оказывается не первый год. Неужели все портовики участвуют в благотворительности?

- Конечно. Каждый год портовики проводят акцию «Собери ребенка в школу» для ребят из детских домов: покупают тетрадки, ручки и другие канцелярские принадлежности. Из последнего: в декабре мы бросили клич о необходимости сбора игрушек для Приморского детского онкогематологического центра в рамках программы «Коробочка Храбрости». В результате собрали более 500 подарков. Сотрудники ВМТП и других подразделений Транспортной группы FESCO отвезли целый микроавтобус игрушек. Я сам не ездил, но коллеги говорят, что малыши были рады получить конструктор, раскраску или куклу в процедурном кабинете. С такой наградой за смелость детский страх становится меньше.

- Как думаете, почему ВМТП так активно поддерживает детские дома и ведет подшефную деятельность?

- Порт – это большая семья, где каждый стремится друг другу помочь. И в этом плане нам очень повезло с тем, что руководство слышит и поддерживает наши инициативы. Несмотря на то, что подшефных учреждений у нас много, мы стараемся никого не оставить без помощи. То, что делает ВМТП, – действительно доброе дело.