Двум байкальским нерпам из Приморского океанариума исполнилось сегодня по пять лет

Наставник байкальских нерп Дарья Прохоренко с одним из своих подопечных. Фото: сайт primocean.ru

Две из трех байкальских нерп, живущих в Приморском океанариуме сегодня, 19 марта, отмечают день рождения. Тучке и Бусинке исполнилось пять лет. Можно сказать, маленький юбилей. Их собрат Альф старше почти вдвое — ему уже девять.

— Нерпы выросли и начали более ярко проявлять характер, по всему видно, что они уже не дети, правда, взросление никак не отразилось на их игривости. Они по-прежнему с удовольствием играют друг с другом и посетителями, причем среди людей, находящихся за стеклом, всегда выделяют детей. Если вы хотите привлечь внимание Альфа, Бусинки и Тучки, лучше для этого использовать яркие предметы, — рассказала о своих подопечных наставник байкальских нерп Дарья Прохоренко.

Как сообщает пресс-служба океанариума, вкусовые предпочтения нерп с возрастом не меняются: любимые лакомства для всех троих — молоки, икра и филе красной рыбы, к мойве и корюшке относятся без энтузиазма.

Несмотря на сформировавшийся характер, нерпы все еще растут. Альф весит 85 килограммов, самки — по 70 килограммов. Но со временем ситуация может измениться — половозрелые самки байкальской нерпы обычно крупнее самцов.

Нерпы растут также и в творческом плане. Вслед за Тучкой Альф научился рисовать.

Тучка быстро усвоила сам принцип рисования, Альфу «школа» давалась дольше, но теперь у него отличная техника: если в начале обучения он водил кисточкой вслед за моей рукой, то сейчас все чаще рисует самостоятельно, так, как он хочет — на холсте появляются не только прямые линии, но и точки, и сложные фигуры, на днях он изобразил что-то похожее на восьмерку, — рассказала Дарья Прохоренко.

СПРАВКА

Байкальская нерпа, или байкальский тюлень (лат. Pusa sibirica) — один из трех пресноводных видов тюленя в мире, эндемик озера Байкал. Вес от 50 до 130 килограммов. Линейный рост заканчивается к 17–19 годам, а весовой возможен до конца жизни. Живут нерпы до 55 лет.

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