Ситуация с COVID-19 в Приморье не становится ни лучше, ни хуже

В Приморье уже привились от коронавируса 53770 человек Фото: Милана СОКОЛ

По последним данным статистики, опубликованным краевым оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в Приморье было выявлено 59 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Как отмечала вчера «Комсомолка», снижения суточной заболеваемости не происходит уже несколько дней.

Общее число приморцев, которые заразились с начала пандемии, на сегодня 41696 человек.

За прошедшие 24 часа в крае от диагноза «коронавирус» избавились еще 147 человек. Всего в Приморье уже переболели COVID-19 37208 человек.

Два человека скончались от коронавируса в регионе за сутки. Список умерших за время пандемии насчитывает 661 человека.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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