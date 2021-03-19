Полыхала как факел. В Приморье ночью сгорел автомобиль

Автомобиль выгорел дотла Фото: принтскрин видео.

Ночью в районе района Светлый ключ в Дальнегорске произошло серьезное ЧП. Под окнами многоэтажки вспыхнул автомобиль. Пожарным удалось не допустить распространения на припаркованные поблизости машины.

К моменту приезда специалистов на улицу Набережная, Toyota Spaсio оказалось полностью объята огнем. Опасность заключалось в том, что двор был запаркован. Благодаря оперативным действиям пожарных обошлось без повреждения других транспортных средств. Сама же Spaсio выгорела дотла. В причинах происшествия предстоит разбираться экспертам.

«Что-то у нас часто стало гореть. Как будто год красного петуха», «Печаль, мои соболезнования хозяевам», – делятся в сети местные жители.

Авто не подлежит восстановлению. Фото: Instagram/atypical_dalnegorsk

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14