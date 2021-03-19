«Потом помогите, спасите, мы плывем». Видео с низководного моста взбудоражило сети

Приморцы в очередной раз удивлены безответственностью отдыхающих Фото: принтскрин видео.

Тающая акватория, установившаяся положительная температура и куча несчастных случаев – рыбаков в Приморье ничем не проймешь. Очередных любителей подледного лова сняли на видео очевидцы в районе Де-Фриза. Желающий рискнуть своей жизнью ради улова в очередной раз оказалось хоть отбавляй.

«Остров Русский уже не в моде на рыбаков... Теперь Де-Фриз новое место», «Потом помогите, спасите, мы плывем», «Находкинские рыбаки от ваших не отстают – сидят пингвинами на реке Партизанская», «Это не лечится», «На Песчаном их вообще тьма», «Рыбаки – это же больные люди. Кто-то получает адреналин, гоняя на бешеной скорости, а эти по тонкому льду, за последней подледной рыбкой», «Селедка пошла», – комментируют жители края видео, опубликованное в сети.

Напомним, с конца осени и по настоящий момент в Приморье утонули десятки рыбаков. При это экстремалы даже весной продолжают выезжать на тонкий лед на авто.

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