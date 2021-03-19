2,5 тонны креветки и более полутонны гребешка изъяли из незаконного оборота пограничники Приморья

Рыночная стоимость недавно изъятых пограничниками морских деликатесов около трех миллионов рублей. Фото: пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю

Более 2,5 тонны креветки разных видов и свыше 500 килограммов приморского гребешка изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

2 тонны 100 килограммов вареной креветки обнаружены в рефрижераторе на территории частного подворья в селе Каменка Дальнегорского городского округа. Домовладелец убеждал пограничников, что все это он нашел на берегу моря и пытался разыскать владельца ценного груза.

Полтонны живого дальневосточного гребешка нашли в машине водителя микроавтобуса, остановленного на берегу бухты Геолог северо-западнее поселка Козьмино. Он тоже пытался доказывать, что деликатес нашел случайно.

А хозяин микрогрузовика Toyota Dyna, который остановили на выезде из поселка Руднево с четырьмя центнерами варено-мороженной северной креветки, даже не скрывал, что дары моря приобрел для дальнейшей реализации.

Во всех случаях граждане не смогли представить никаких документов, подтверждающих законность происхождения товара.

Рыночная стоимость изъятых пограничниками водных биоресурсов, по оценке специалистов, может достигать трех миллионов рублей.

Как сообщает пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, продукция хранилась и перевозилась в ужасающих антисанитарных условиях, и в случае реализации могла нанести непоправимый ущерб здоровью потенциальных покупателей.

По фактам обнаружения незаконно добытых водных биоресурсов проводятся разбирательства, после которых будут приняты процессуальные решения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14