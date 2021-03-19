В Приморье полицейский из группы по борьбе с коррупцией отправится под суд за дачу взятки

Бывший полицейский из Приморья передал через посредника взятку в размере 110 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего старшего оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Надеждинскому району. Экс-борца с коррупцией обвиняют в даче взятки, а также воспрепятствовании производству предварительного расследования.

Как считает следствие, с декабря 2018 по февраль 2019 года полицейский, желая получить водительское удостоверение категории «B», передал через посредника неустановленным должностным лицам взятку в размере 110 тысяч рублей.

Когда против посредника возбудили уголовное дело, страж закона, якобы по поручению руководителя, осмотрел изъятые по делу вещи и обнаружил в блокноте подозреваемого запись, уличающую полицейского в даче взятки. Он вырвал из блокнота два листа и уничтожил их.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Надеждинский районный суд для рассмотрения по существу, говориться в сообщении пресс-службы Прокуратуры Приморского края.

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