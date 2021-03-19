Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владивосток
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владивосток
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество19 марта 2021 8:23

Во Владивостоке 10-летняя девочка оказалась под колесами маршрутного автобуса

Ребенка увезла с места происшествия машина скорой помощи
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий

Водитель автобуса не заметил ребенка на дороге. Скриншот видео: instagram.com/autopatrul_otv_prim

Во Владивостоке на улице Леонова, находящейся в районе города Эгершельд, шофер маршрутного автобуса № 60, подъезжая к остановке, не заметил идущую 10-летнюю девочку и совершил на нее наезд.

Судя по кадрам снятым камерой видеонаблюдения, ребенок буквально оказался под колесами тяжелой машины, которая протащила его на значительное расстояние. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, бросились на помощь школьнице.

Как сообщает Telegram-паблик autopatrul_otv_prim, девочку забрала карета скорой помощи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14