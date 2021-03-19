Во Владивостоке 10-летняя девочка оказалась под колесами маршрутного автобуса

Водитель автобуса не заметил ребенка на дороге. Скриншот видео: instagram.com/autopatrul_otv_prim

Во Владивостоке на улице Леонова, находящейся в районе города Эгершельд, шофер маршрутного автобуса № 60, подъезжая к остановке, не заметил идущую 10-летнюю девочку и совершил на нее наезд.

Судя по кадрам снятым камерой видеонаблюдения, ребенок буквально оказался под колесами тяжелой машины, которая протащила его на значительное расстояние. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, бросились на помощь школьнице.

Как сообщает Telegram-паблик autopatrul_otv_prim, девочку забрала карета скорой помощи.

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