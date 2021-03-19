Во Владивостоке семь лет колонии особого режима получил мужчина напавший с топором на тещу

Во Владивостоке на семь лет осудили мужчину, ограбившему тещу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Владивостока приговорил местного жителя к длительному сроку заключения за разбойное нападение на его же тещу.

В январе 2020 года мужчина повздорил с матерью своей жены. Видимо, конфликт возник по меркантильным причинам, потому что в какой-то момент зять схватился за топор и, приставив его лезвие к горлу тещи потребовал отдать ему деньги и телефон. В противном случае мужчина угрожал убить родственницу.

Не без оснований испугавшись за свою жизнь, женщина разъяренному мужчине 3600 рублей и мобильный телефон. Похоже, теща не была уверена в том, что полученные деньги успокоят зятя, потому что затем она выпрыгнула из окна, благо квартира находится на первом этаже. Далее женщина, убежав подальше от дома, попросила помощи у людей на улице.

Суд был суров к нарушителю правопорядка и приговорил гражданина к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, приговор не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14