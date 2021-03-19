Мэрия Владивостока выкупит детский сад в районе Зеленого угла

В детский сад превращают бывшее административное здание Фото: Сергей БАЛАНОВ

Мэрия Владивостока выделила средства, чтобы в текущем году выкупить детский сад, расположенный в микрорайоне Зеленый угол. В бюджет города была внесена соответствующая поправка, которую в числе прочих утвердил комитет по бюджету, налогам и финансам думы краевого центра.

Как уже сообщала «Комсомолка», депутаты Думы Владивостока на заседании профильного комитета рассмотрели корректировки в главный финансовый документ города.

Было предложено 293,5 миллиона рублей в этом году направить на строительство трех детских садов. № 1 и № 2 на 240 мест каждый возведут в микрорайоне Патрокл, а детсад на 350 мест появится в районе бухты Аякс. Также предложено выкупить детский садик в микрорайоне Зеленый угол.

Этот детский садик строит частная компания - местный застройщик. Инвестор решил таким образом сделать микрорайон более привлекательным. Сейчас на Зеленом углу пять уже построенных домов и еще столько же достраивают. Причем достраивают так называемые "муровейники" по 24 этажа каждый.

Чтобы микрорайон не превратился в гетто, застройщики совместными усилиями отремонтировали дороги, сделали сквер, достраивают бульвар по проекту "Конкрид Джангл", а также решили превратить бывшее административное здание тепличного хозяйства в детский сад. Правда, превращение затянулось, мэрия уже выделяла деньги на приобретение этого детсада в 2019 году, но к концу года здание не было готово, и деньги пришлось вернуть. Кстати, судя по внешнему виду, реконструкция здания и на данный момент не завершена.

Реконструкция до сих пор не завершена Фото: Сергей БАЛАНОВ

Еще 124,8 миллиона в бюджете заложено на завершение строительства детского сада по адресу: улица Крыгина, 84.

Кроме того, выделено на оплату муниципальных контрактов на строительно-монтажные работы, приобретение мебели и оборудования для завершения строительных работ детского сада № 2 в микрорайоне Патрокл 23,25 миллиона рублей, а на оплату услуг физической охраны образовательных учреждений с июля по ноябрь 2021 года — 114,5 миллиона рублей.

Теперь данные корректировки должна одобрить Дума Владивостока.

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