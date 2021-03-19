Стали известны подробности задержания директора Фонда капремонта Андрея Горелова

В Приморье задержан директор Фонда капремонда. Фото: fkr25.ru

Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморье оказался фигурантом уголовного дела. Андрей Горелов руководит ведомством с 2019 года. Причиной следственных действий стало превышение должностных полномочий, а точнее –покровительство над коммерческой организацией, занимающейся продажей кровли и других стройматериалов. Следователи уже провели обыски.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года подозреваемый помог наладить бизнес некой строительной фирмы, продвигая интересы коммерческого предприятия. При этом подобными действиями нанесли урон другой организации, которая выступала в роли подрядчика при ремонте многоквартирного дома в Уссурийске. Строители недополучили 4,2 миллиона рублей и не смогли своевременно закупить все необходимые материалы для ремонта другой многоэтажки. Итогом хитроумной схемы стали штрафные санкции, наложенные на исполнителя, которого попросту подставили.

– В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан директор ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» Андрей Горелов. Следователи провели обыски, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, – прокомментировал официальный представитель следственного управления следственного комитета Приморья.