Облачно, местами умеренные осадки: приморские синоптики рассказали все о погоде на сегодня

Во Владивостоке синоптики прогнозируют временами умеренные осадки: дождь со снегом, снег Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже сегодня, 20 марта, на Приморский край в виде снега и дождя должен обрушиться циклон. Как сообщают синоптики портала "Примпогода", на данный момент погодную обстановку в регионе определяют фронтальные разделы. На небе преимущественно фиксируется облачность. Ветер направляется с юга и юго-запада, по скорости - умеренный, местами сильный. Температура воздуха -3...+9 градусов. В различных районах Приморья выпадают или же вскоре выпадут небольшие и умеренные осадки. На юго-западе пик стихии придется на вечер. В отдельных местах могут образоваться гололедные явления.

Во Владивостоке синоптики прогнозируют временами умеренные осадки: дождь со снегом, снег. Ветер должен разогнаться ко второй половине дня от умеренного до сильного. Температура воздуха: 0...+2 градуса.

В Уссурийске, как и в дальневосточной столице, облачно. Ожидается выпадение осадков. Ветер слабый до умеренного, во второй половине может усилиться. Температура воздуха 0...+2 градуса.

В Находке облачно, во второй половине дня выпадут небольшие, временами умеренные осадки (дождь со снегом). На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха +2...+4 градуса.

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