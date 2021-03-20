Из-за грязных автобусов перевозчики Владивостока выплатят 400 тысяч рублей штрафа

Рейд прошли на таких остановках как: «Автовокзал», «Варяг», «Луговая», «Карбышева» и «Семеновская». Фото: мэрия Владивостока

Сотрудники администрации Владивостока в последний день рабочей недели, 19 марта, решили проверить санитарное состояние маршрутных автобусов на крупных пересадочных пунктах. Итогом проверки стали уведомления о наложении штрафов на общую сумму 400 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рейд прошли на таких остановках как: «Автовокзал», «Варяг», «Луговая», «Карбышева» и «Семеновская». Проверяющими выступили сотрудники управления транспорта администрации города.

- Оштрафованы четыре транспортных компании. Все факты нарушений касаются неудовлетворительного санитарного состояния автобусов, - прокомментировали специалисты.

Напомним, во Владивостоке существует 88 автобусных маршрутов. Перевозку осуществляют транспортные средства 10 предприятий, из которых одно – муниципальное (МПВ «ВПОПАТ №1»), восемь – коммерческих, и на одном маршруте работают электробусы ОАО «Электрический транспорт».