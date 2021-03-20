Водитель скончался на месте, пассажир госпитализирован: в Приморье произошло страшное ДТП

Погибший - 42-летний водитель автомашины Toyota Prius. Фото: newsfokino

ДТП со смертельным исходом произошло в районе 98 километра автодороги «Артем-Находка-порт Восточный». Погибший - 42-летний водитель автомашины Toyota Prius. Как установили сотрудники полиции,иномарка, двигаясь со стороны Находки в направлении Артема, выехала на полосу встречного движения, отлетела в кювет, где опрокинулась и врезалась в дерево. Водитель седана от полученных травм скончался на месте.

ДТП произошло в районе 98 километра автодороги «Артем-Находка-порт Восточный» Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Также в автомобиле находился 41-летний пассажир. Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести в медицинское учреждение.

- ДТП произошло в светлое время суток, на асфальтовом дорожном покрытии. По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований, - делятся сотрудники УМВД России по Приморскому краю.

Автомобиль выехал на полосу встречного движения, а затем улетел в кювет и врезался дерево Фото: Анна ПЛЕТНЕВА

Как предполагают местные жители, причиной автоаварии могло стать превышение скорости.