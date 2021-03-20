Пожарные прибыли за 5 минут: в Приморье загорелся частный жилой дом

В результате происшествия никто не пострадал
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В одном из частных жилых домов посёлка Пограничный вчера, 19 марта, произошел пожар. Спасатели прибыли спустя 5 минут после поступления сообщения о возгорании. В ходе разведки они установили, что внутри дома горит мебель. Специалистам понадобилось порядка двух минут чтобы локализировать пожар, и почти час на то, чтобы окончательно его ликвидировать.
- На тушении были задействованы семь человек личного состава и две единицы техники, - отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
В результате происшествия никто не пострадал.
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